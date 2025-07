Boules auf dem Karlsplatz

Am kommenden Samstag, 19. Juli, veranstaltet die Stadt Neuburg die 26. offenen Boules Stadtmeisterschaften auf dem Karlsplatz in der Oberen Stadt. Beginn ist um 10 Uhr und kann je nach Turnierverlauf bis in die Abendstunden dauern. Wer dabei sein möchte, meldet sich am Turniertag zwischen 9.15 Uhr und 9.40 Uhr direkt vor Ort an. Die Teilnahmegebühr beträgt je Zweierteam acht Euro.

Voraussetzung zur Teilnahme ist in jedem Fall das Mitbringen von eigenem Spielmaterial (Kugeln, Taube/Schweinchen) sowie die Bereitschaft, die sechs beziehungsweise sieben Partien bei Erreichen der Finals auch zu absolvieren. Um die Spannung zu erhöhen wird auch heuer wieder mit maximal 45 Minuten pro Partie auf Zeit gespielt.

Auch heuer warten auf die ersten Plätze attraktive Geldpreise. Besonders freuen sich die Organisatoren über weibliche Turnierteilnehmerinnen, deren Anteil nach wie vor noch steigerungsfähig ist. Die Veranstaltung der Stadt Neuburg an der Donau wird durch den Pètanque Club Neuburg e.V. unterstützt und nur bei Dauerregen abgesagt. (AZ)