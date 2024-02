BR-Abendschau berichtet über Lettland-Einsatz des Neuburger Geschwaders

Für die Soldaten des Neuburger Luftwaffengeschwaders geht es im Rahmen der Nato-Mission "Verstärkung Air Policing Baltikum" nach Lettland. Die BR-Abendschau berichtet ab Montag darüber.

Die Abendschau im BR-Fernsehen berichtet am Montag, 26., und Donnerstag, 29. Februar, über den anstehenden Einsatz des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg. Ab Dienstag, 27. Februar, werden die Soldaten neun Monate lang auf dem Flugplatz Lielvārde in Lettland stationiert sein, um im Rahmen der Mission "Verstärkung Air Policing Baltikum" die Nato-Ostgrenze zu Russland mit fünf Eurofightern zu bewachen; diesmal als Leitverband und damit ohne Soldaten einer weiteren Nation.

Die Abendschau hat nicht nur den Fluggerätemechaniker mit Spitznamen „Arrow“ bei den Vorbereitungen begleitet, der als 1. Wart am Eurofighter für die Technik und Instandhaltung zuständig sein wird, sondern wird auch von der Verlegung, Ankunft und dem Einleben der Soldaten vor Ort berichten.

Im ersten Beitrag am Montag, 26. Februar, sind Bilder von den Vorbereitungen zu sehen sowie vom Verabschiedungsapell, bei dem auch Ministerpräsident Markus Söder kommen wird. Wie die Truppe angekommen ist und welche Aufgaben die Soldaten rund um Oberstleutnant Swen Jakob haben, erfahren die Zuschauenden am Donnerstag, 29. Februar. Weitere Beiträge über den Einsatz werden folgen. (AZ)