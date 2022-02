Brand in einer Glasrecyclinganlage in Neuburg: Ein Feuerwehrmann verletzt

Großeinsatz der Feuerwehren am Samstagmittag. Aus einem Schornstein eines Unternehmens im Industriegebiet Grünau schlugen meterhohe Flammen. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Was der Grund für das Feuer war.

Ein erheblicher Gebäudeschaden und ein verletzter Feuerwehrmann sind die Folgen eines Brands in einer Glasrecyclinganlage in Neuburg am Samstag.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten am Samstag gegen 11.30 Uhr Mitarbeiter der Glasrecyclinganlage im Industriegebiet Grünau in Neuburg den Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Glastrockner aus noch unbekannten Gründen Feuer gefangen, das in der Folge auf die Filteranlage im Außenbereich übergriff.

Das BRK schlug für die rund 115 Feuerwehrkräfte, die im einsatz waren, ein Versorgungszelt auf. Foto: Vifogra

Für die Feuerwehr in Neuburg bedeutete dies einen Großeinsatz. Die Flammen schlugen teilweise meterhoch aus dem Schornstein. Die Gebäude wurden evakuiert. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Brand schließlich löschen, es entstand jedoch ein erheblicher Gebäudeschaden. Neben der Feuerwehr in Neuburg waren auch die aus Marienheim, Heinrichsheim, Bruck, Bergheim, Irgertsheim und Pettenhofen sowie die Berufsfeuerwehr Ingolstadt im Einsatz. Insgesamt waren es 115 Feuerwehrfrauen und - männer. Dazu kamen der Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes und die Polizei.

Während der Löscharbeiten, die sich bis 15 Uhr hinzogen, erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verbrennungen an den Händen. Ansonsten gab es keine Verletzte.

Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Ingolstadt haben die Ermittlungen zur bisher unbekannten Brandursache übernommen. Eine Brandortbegehung ist voraussichtlich für Sonntagoder Montag vorgesehen. Aktuell wird nicht von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. (nr)