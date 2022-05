Neuburg

vor 56 Min.

Brandlbad eröffnet am 14. Mai - muss das Wasser heuer kühler sein?

Das Neuburger Brandlbad startet am 14. Mai in die neue Saison.

Plus Das Neuburger Brandlbad startet am Samstag, 14. Mai, in die neue Freibad-Saison. Wird das Wasser in den Becken angesichts des Ukraine-Kriegs heuer kühler sein?

Von Laura Gastl

Eigentlich hatte Bäderleiter Maik Müller gehofft, das Neuburger Brandlbad bereits zum 1. Mai öffnen zu können. Doch das Wetter spielte nicht mit, und so verschob sich der Start um zwei Wochen nach hinten. Nun steht der neue Termin fest: Am Samstag, 14. Mai, geht die neue Freibad-Saison los.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen