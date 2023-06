Neuburg

vor 16 Min.

Weiter Probleme mit Jugendlichen: So ist die Lage im Neuburger Brandlbad

Plus Im Neuburger Brandlbad sorgen pöbelnde Jugendliche weiterhin für Ärger. Die Verantwortlichen wollen gegen den Trend ankämpfen. Doch es könnte am Geld scheitern.

Von Andreas Zidar

In einem Berliner Freibad ging kürzlich eine Gruppe von etwa 30 Jugendlichen auf Bademeister und Sicherheitsmitarbeiter los. Der Anlass: Das Beckenpersonal hat zwei Jugendliche ermahnt, weil sie Straßenschuhe im Beckenbereich getragen hatten. Eine solche Eskalation ist in diesem Sommer bei Weitem kein Einzelfall. Es sei "Wahnsinn", was derzeit in deutschen Freibädern los sei, betont Andreas Bichler von den Neuburger Stadtwerken. Von Massenschlägereien wie in Großstädten ist man vor Ort, im Brandlbad, noch weit entfernt - zum Glück. Doch auch in Neuburg beklagen Beteiligte eine beunruhigende Entwicklung. Der Ärger mit pöbelnden Jugendlichen im Bad nimmt zu. Die Verantwortlichen wollen mit einigen Maßnahmen gegen den Trend ankämpfen.

Seit vergangenem Sommer setzen die Stadtwerke auf einen Sicherheitsdienst - bislang nur an den Wochenenden. Doch in dieser Saison spitzt sich das Problem mit Jugendlichen, die sich nicht an die Regeln halten und Mitarbeiter und Gäste bedrohen, zu. Wie berichtet, schickten die Verantwortlichen deshalb in den Pfingstferien die Security-Kräfte täglich durch das Bad, in der Hoffnung, damit dem Problem Herr zu werden. Seit Ferienende kommt der Sicherheitsdienst wieder nur am Wochenende. Doch der Bedarf für die zusätzlichen Aufpasser ist weiterhin vorhanden. "Es wird nicht besser, wir haben weiterhin Probleme", betont Bichler auf Nachfrage. Daran ändern offenbar auch die Hausverbote, die ausgesprochen wurden, nichts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

