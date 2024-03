Brandschutz für Schulen: Stadt Neuburg will eine Million Euro investieren

Die Stadt Neuburg will mehr als eine Million Euro in die Hand nehmen, um den Brandschutz an den beiden Schulen im Englischen Garten zu verbessern.

Die Stadt will den Brandschutz für ihre beiden Schulen im Englischen Garten in den nächsten beiden Jahren wesentlich verbessern. Dazu wird sie voraussichtlich eine gute Million Euro investieren müssen, 600.000 in die Grundschule und 450.000 in die Mittelschule. Die Kosten seien „bemerkenswert hoch“, fand Bürgermeister Hans Habermeyer (FW). Der Bauausschuss empfiehlt das Projekt dem Stadtrat, der demnächst die Verwaltung mit der Planung beauftragen soll.

Neuburg: Brandschutz für Schulen im Englischen Garten

Im Endeffekt geht es um eine Brandmeldeanlage (bereits in Betrieb), deutlich verbesserten Rauchabzug, Dämmtüren, Belüftung sowie brandfeste Fenster und Türen. Die Arbeiten sollen in den Ferien ausgeführt werden. Wie schnell es zu einem Brand mit giftigem Rauchgas kommen könne, habe man 2019 in der Grundschule Englischer Garten und 2009 beim Brand in der Ostendhalle mit total verrauchter Sporthalle gesehen, so Stadtarchitekt Alexander Regler. Drei Klassen der Ostendschule konnten damals die Halle rechtzeitig verlassen. (rew)