Brandstiftung im Neuburger Hofgarten: Stadt setzt Belohnung aus

Im Neuburger Hofgarten ist es offenbar zu einer Brandstiftung gekommen. Die Stadt erstattet Strafanzeige und sucht mit einer Belohnung nach dem Täter.

Zu einer offensichtlichen Brandstiftung ist es innerhalb der vergangenen Tage an der Rundbank am Dr.-Reiter-Weg im Hofgarten gekommen. Die Bretter der dort befindlichen Holzbank sind deutlich sichtbar angebrannt, der Baum hat glücklicherweise keinen Schaden genommen, schreibt die Stadt Neuburg in einer Pressemitteilung. Wie üblich werde der Schaden zeitnah behoben und die Bank repariert. Die Stadt Neuburg erstattet Strafanzeige. Zusätzlich startet die Stadt einen Aufruf zur Ergreifung der Brandstifter. Beschädigungen öffentlichen Eigentums werden in Neuburg keinesfalls geduldet und auch nicht bagatellisiert, handelt es sich letztlich um Sachbeschädigungen, so die Stadt. „Die Schäden belaufen sich auf mehrere Tausend Euro, für die letztlich alle Neuburger aufkommen müssen. Wir setzen alles daran, die Verursacher der Schäden zur Verantwortung zu ziehen“, betont Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

Brandstiftung im Neuburger Hofgarten

Die Stadt Neuburg setzt eine Belohnung von 300 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kennt gar den Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Stadtverwaltung (08431/55-202) entgegen. (nr)