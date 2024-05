Braucht's da eine "Extrawurst"? Gelungene Dramödie beendet Theatersaison

Plus Das Stück "Extrawurst" zeigt im Neuburger Stadttheater die Abgründe des menschlichen Daseins. Das Stück beendet die Theatersaison.

Mit der völlig verrückten, mehr als sehenswerten Dramödie „Extrawurst“ ging nach insgesamt 30 Vorstellungen und noch einmal 15 Stücken für Kinder die aktuelle Theatersaison im Neuburger Stadttheater zu Ende. Weiter geht es erst im Herbst! Doch dazwischen gibt es natürlich über den Sommer einige Sonderveranstaltungen. Das vergangene Programm reichte von musikalischen über komödiantische bis hin zu etwas ernsteren Stücken – eine durchdachte und gekonnte Mischung. Das schmucke Theater mit seinen 280 Plätzen verzeichnete insgesamt eine Auslastung von rund 80 Prozent, berichtet Marieluise Kühnl, Kulturamtsleiterin der Ottheinrichstadt. 540 Abonnenten und natürlich auch spontane Kulturliebhaber besuchten Schauspiel, Musical, Kabarett oder auch Komödie.

Die Dramödie „Extrawurst“ der beiden Kultautoren Jacobs und Netenjakob - als Produktion des Euro-Studios Landgraf - gehörte zu den Kassenschlagern. Das auf den ersten Blick unglaublich komische Stück um die skurrile Anschaffungsproblematik eines neuen Grills für den Tennisclub TC Lengenheide, ließ die Zuschauerinnen und Zuschauer in sämtliche Abgründe menschlichen Zusammenlebens und auch auf sämtliche dabei entstehenden Peinlichkeiten blicken. Aktuelle Entwicklungen inbegriffen.