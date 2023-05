Neuburg

Brazilian Blues im Birdland: Ein Charme, der etwas Zeit braucht

Plus Die Formation Brazilian Blues erobert spät den Birdland Club in Neuburg. Das liegt an einem Genre-Mix, der die launige Latin-Musik ausbremst.

Latin-Musik geht meist sehr schnell in Herz, Bauch und Beine, sie packt ihr Publikum unmittelbar und zieht sie in die Welt des Samba, der Bongos, der süffigen Schlag- und Blasinstrumente hinein. Der Auftritt von Brazilian Blues im proppenvollen Birdland-Club verlief ein wenig anders. Es dauerte, bis sich der Charme der Formation voll entwickelte, die Zuhörer und Zuhörerinnen wollten sich erst Schritt für Schritt erobern lassen.

Das liegt vor allem daran, dass der Latin-Schwung immer wieder ein Stück konterkariert wurde durch herbere Elemente des Blues. Auch komplexe Eigenkompositionen des Gitarristen und Sängers Fabiano Pereira oder des Saxofonisten, Klarinettisten, Flötisten und Sängers Stefan Koschitzki spielten eine Rolle. Je länger man aber den sechs Jazzern von Brazilian Blues zuhörte, umso mehr entwickelte sich der wirkliche Charme dieser Formation.

