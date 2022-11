Brisante Brücken-Sitzung soll nun doch im Livestream gezeigt werden

Die Übertragung der Neuburger Stadtratssitzungen per Livestream wurde eingestellt. Für die umstrittenen Planungen zur zweiten Donaubrücke soll es nun eine Ausnahme geben.

Die Sitzungen des Neuburger Stadtrats werden eigentlich nicht mehr im Internet übertragen. Das Gremium stimmte, wie berichtet, in der vergangenen Sitzung gegen eine Weiterführung des Livestreams. Hintergrund war, dass rund die Hälfte aller Stadträtinnen und Stadträte die Einwilligung, in Bild und Ton gezeigt zu werden, zurückgezogen hatte – unter anderem, um dem umstrittenen Linken-Stadtrat Michael Wittmair die Bühne zu nehmen.

Doch nun soll es eine Ausnahme geben. Anlass sind die viel diskutierten Planungen zur zweiten Donaubrücke in Neuburg, die in der nächsten Sitzung des Stadtrats am Dienstag, 22. November, auf der Tagesordnung stehen. An diesem Termin wird der ausführliche Erläuterungsbericht zum Planfeststellungsverfahren vorgestellt. Das öffentliche Interesse an diesem Thema dürfte groß sein. Für diesen Punkt möchte die Stadt deshalb ausnahmsweise wieder einen Livestream ermöglichen, wie Stadtsprecher Bernhard Mahler auf Anfrage bestätigt.

Zweite Donaubrücke in Neuburg: Sitzung des Stadtrats nun doch im Livestream

Man habe die Mitglieder des Stadtrats angefragt, ob sie mit einer Übertragung dieses Tagesordnungspunktes einverstanden sind. Viele haben bereits ihre Zustimmung erteilt, auch unter denjenigen, die der Übertragung kürzlich widersprochen haben, so Mahler. Dies sei wichtig, um eine möglichst lückenlose Übertragung zu gewährleisten.

Um denjenigen, die nicht gezeigt werden möchten, trotzdem Wortbeiträge zu ermöglichen, werden zwei Rednerpulte aufgebaut – eines wird gefilmt, das andere nicht. Diese Vorgehensweise wird auch bei der Bürgerversammlung am Montag, 14. November, zum Einsatz kommen. Diese Sitzung wird ebenfalls per Livestream übertragen. Die Liveübertragung der Vorträge und Diskussionen zur geplanten zweiten Donaubrücke wird die Stadt Neuburg 1500 Euro kosten.

