BRK-Kreisverband: In der Führungsriege gibt es Veränderungen

Plus In der Führung des Neuburg-Schrobenhausener BRK-Kreisverbands hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Auf welchen Posten es Veränderungen gibt.

Eine gewisse Mitarbeiterfluktuation ist in Betrieben und Unternehmen völlig normal, egal in welcher Branche. Auch bei Vereinen und Verbänden stehen immer wieder personelle Veränderungen an, so auch beim BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen. Dort gibt es ein paar neue Gesichter in der Führungsriege - die aber alles andere als Unbekannte sind.

Zehn Jahre gehörte Sandy Gomez zum hiesigen Kreisverband, leitete den Bereich Kinder und Jugend. Zudem ist sie ein Eigengewächs, denn ihre Ausbildung sowie anschließend ihre berufliche Laufbahn startete sie beim BRK. Als Robert Augustin 2020 nach elf Jahren als Geschäftsführer von Neuburg-Schrobenhausen zum Bezirksgeschäftsführer Schwaben aufsteigt, folgt dessen damaliger Stellvertreter Anton Gutmann auf seinen einstigen Posten und Sandy Gomez nahm wiederum seinen als Vize an.

Zum 1. Mai wechselt Sandy Gomez nun zum Eichstätter BRK-Kreisverband, kümmert sich dort als Fachberaterin im Bereich Soziale Arbeit um die Kindertagesstätten. "Ihre Nachfolgerin ist ebenfalls ein Eigengewächs, machte ihre Ausbildung zur Erzieherin in der Kita Taka Tuka Land in Schrobenhausen und hängte noch ein fachliches Studium daran", berichtet Geschäftsführer Gutmann. Seit vielen Jahren leitet Julia Rice die Integrationskindertagesstätte Lummerland des BRK, ebenfalls in Schrobenhausen. In Sachen Einarbeitung befindet sie sich auf der Zielgeraden - und ein Projekt steht bei der 38-Jährigen schon ganz oben auf der To-do-Liste: der geplante Waldkindergarten im Ehekirchener Ortsteil Wald, für den der BRK-Kreisverband die Trägerschaft übernimmt.

Neue Gesichter in der Führungsriege des BRK-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen

Beim Rettungsdienst gibt es auch eine Veränderung - obwohl es erst eine gab. Anfang vergangenen Jahres verabschiedete sich Peter Erdle nach über 20 Jahren als Rettungsdienstleiter in den Ruhestand. Eine Nachfolge stand fest und mit Marc Pickl übernahm ebenfalls kein unbekanntes Gesicht den Posten, gehörte er schließlich seit einem Jahrzehnt zum Kreisverband. Doch nach gut neun Monaten verließ der neue Rettungsdienstleiter das Neuburg-Schrobenhausener BRK bereits wieder. "Er hat mit der Zeit festgestellt, dass die Aufgabe nicht seiner beruflichen Vorstellung entspricht", sagt Geschäftsführer Anton Gutmann. Pickl folgte einer beruflichen Neuorientierung und das BRK brauchte wieder einen neuen Leiter für den Rettungsdienst. Eine Nachfolge war aber laut Gutmann schnell gefunden. Mit Sebastian Bauch übernimmt am 1. Januar dieses Jahres Peter Erdles langjähriger Stellvertreter den Chefposten im Rettungsdienst.

Der 39-Jährige gehört ebenfalls seit Jahren zum Kreisverband und übernahm die Leitungsfunktion nur unter einer Bedingung, wie Gutmann berichtet: "Er sagt zu Peter Erdle: Wenn du mir hilfst, dann mache ich das." Gesagt, getan, denn trotz seines Ruhestands arbeitet Erdle weiterhin auf geringfügiger Basis beim Neuburg-Schrobenhausener BRK. "Ohne Peter wären wir im vergangenen Jahr aufgeschmissen gewesen, er hat uns wahnsinnig viel unterstützt, wofür ich mehr als dankbar bin", betont Gutmann.

Lesen Sie dazu auch

Ein neues Gesicht gibt es auch im Fahrdienst - allerdings aus einem traurigen Anlass. Über viele Jahre leitete diesen Michaela Maciejek, bis sie im Sommer vergangenen Jahres plötzlich und unerwartet an den Folgen eines Herzinfarktes starb. "Das war schlimm", sagt Gutmann mit belegter Stimme. Nach Maciejeks Tod trat Stefan Hanowski ihre Nachfolge an. Der 44-Jährige war Disponent in der Leitstelle in Ingolstadt, zuvor arbeitete er hauptamtlich als Rettungsassistent. "Er hat ein gutes Gespür, kennt sich durch seinen Job als damaliger Disponent aus und kann auf die Bedürfnisse der Gesprächspartner eingehen", so der Kreisgeschäftsführer.

Damit bleibt ein Posten vakant: der Verwaltungsleiter. Bevor Gutmann zum Kreisgeschäftsführer aufstieg, bekleidete er diesen Posten. Im Sommer wird diese Lücke mit Rainer Ploss geschlossen. "Er hat einen kaufmännischen Hintergrund, ist Betriebswirt und ist auch ehrenamtlich beim BRK aktiv", sagt Gutmann über den 43-Jährigen.