BRK-Seniorenheim in Neuburg: Fünf Tote nach Corona-Ausbruch

Plus Nachdem es vor drei Wochen einen Corona-Ausbruch im BRK-Seniorenzentrum in Neuburg gegeben hat, meldet das Heim fünf Tote im Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der Infektionen ist mittlerweile gesunken.

Vor knapp drei Wochen ist das Coronavirus im BRK-Seniorenzentrum in Neuburg ausgebrochen. Wie bereits berichtet, waren insgesamt über 50 Bewohner und Angestellte infiziert. Mittlerweile sind fünf der infizierten Senioren laut Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann an den Folgen der Erkrankung mit dem Covid-Virus gestorben.