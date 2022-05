Anton Kaiser sagt als Obermeister der Metzgerinnung im Landkreis ade

Plus Nach zwei Jahrzehnten ist Schluss: Mit emotionalen Worten zieht sich Anton Kaiser nach knapp 20 Jahren Amtszeit zurück – und wird für sein Werk geehrt.

Nomen est omen hätte man sagen können, als Anton Kaiser seine letzte Versammlung als Innungsobermeister der Metzgerinnung Neuburg-Schrobenhausen mit den Worten „Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei“ eröffnete. Allerdings zeigte er sich auch enttäuscht, dass nur drei von zehn Innungsmitgliedern zum Treffen der Metzgermeister kamen, zumal Neuwahlen auf der Agenda standen.