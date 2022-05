Grundeigentümer springt ab: Doch kein neues Baugebiet in Bruck

Plus Im Neuburger Ortsteil Bruck sollte nach vielen Jahren wieder ein neues Baugebiet entstehen. Doch nun sprang ein Grundeigentümer ab - und die Vorzeichen änderten sich.

Im Neuburger Ortsteil Bruck wurde seit 2006 kein neues Bauland mehr ausgewiesen. Die Stadt versuchte in den vergangenen Jahren mehrfach, im östlichen beziehungsweise südöstlichen Teil des Ortes Bauland zu schaffen. Dies scheiterte laut Verwaltung an verschiedenen Faktoren: Fehlende Bereitschaft der Eigentümer, ein Veto des Staatlichen Bauamtes wegen des geplanten B16-Ausbaus bei Bruck oder die hohe Lärmbelastung durch die vorhandenen Straßen. Zuletzt hatte die Verwaltung den Bereich „Sedelfeldweg Ost“ im Blick. Dort könnten voraussichtlich sieben Parzellen entstehen.