Segen für die Feuerwehr Bruck: Der neue Transportwagen ist eingeweiht

Die Feuerwehr Bruck hat einen neuen Mannschaftstransportwagen bekommen, der feierlich eingeweiht wurde. Auch ein anderes altes Fahrzeug soll bald ersetzt werden.

Stolz und dankbar schaut die Feuerwehr Bruck auf ihren nagelneuen Mannschaftstransportwagen (MTW) „Florian Bruck 14/1“. „Sie haben was geschaffen und tragen dies vor Gott, wollen zeigen, es ist nicht nur wichtig, sondern auch ein Anliegen, seinen Segen über ihre Arbeit zu erbitten“, so Diakon Hubert Seitle bei der Segnung am Wochenende im Neuburger Ortsteil.

Zur feierlichen Segnung des MTW konnten die Floriansjünger zahlreiche Gäste aus den Nachbarfeuerwehren sowie die Brucker Vereine im gut gefüllten Festzelt am Feuerwehrhaus begrüßen. Von der Feuerwehrführung kamen zur Segnung der Kreisbrandinspektor Alois Speth, der Kreisbrandmeister Peter Zwanzig sowie Stadtbrandinspektor Markus Ries. Der Erste Vorsitzende der Brucker Wehr, Christian Omasreiter, führte die Gäste durch den Tag. In seiner Rede ging der Vorsitzende auf die Hintergründe für die Neubeschaffung des MTW ein. An dem bisherigen Mehrzweckfahrzeug nagte mit knapp 40 Jahren der „Zahn der Zeit“, und als der Hersteller die Ersatzteilbevorratung einstellte, waren die Tage gezählt.

Die Fahrzeugsegnung von „Florian 14/1 Bruck“ erfolgte durch Diakon Hubert Seitle mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern am Feuerwehrhaus in östlichen Stadtteil. Foto: Roland Habermeier

Neuer Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr Bruck

Ein Ersatzfahrzeug musste beschafft werden. Fündig wurde die Feuerwehr Bruck mit einem nagelneuen Ford Transit Kombi Trend. Die Finanzierung von gut 31.000 Euro erfolgte durch den Freistaat Bayern, der Stadt Neuburg, dem Verkaufserlös aus dem alten Auto, einer Eigenbeteiligung sowie durch Spenden. „Im April dieses Jahres war es dann soweit, wir konnten unser neues MTW in Empfang nehmen“, resümierte Omasreiter stolz. Das Fahrzeug, welches den Funknamen „Florian Bruck 14/1“ erhält, bietet Platz für neun Personen – also eine Gruppe. Konrad Böck, der seit dem Frühjahr das Amt des Kommandanten inne hat, ergänzt: „Er dient uns überwiegend bei der Personenbeförderung und kann bei größeren Einsätzen weiteres Personal zur Einsatzstelle bringen. Auch das Führungspersonal kann den MTW zu Erkundungszwecken nutzen.“

Nach dem Mittagessen war es dann soweit, die Fahrzeugsegnung durch Diakon Hubert Seilte stand auf dem Programm. Hierzu versammelten sich die Festgäste neben dem MTW vor dem Festzelt. Die Fürbitten trugen die Floriansjünger des Ortsteils selbst vor. Neben guten Wünschen für das neue Fahrzeug wurde auch an die verstorbenen Kammeraden gedacht. „Zwar ist dieser Segen keine Versicherung oder gar Garantie, nicht zu verunglücken, aber ein Zeichen für einen Glauben, den der Christ mit seinen Sinnen erfahren kann“, so der Diakon und ergänzte: „Und so geht es bei dieser Feier auch letztlich um eine Selbstverpflichtung der Feuerwehrkameraden, sich kameradschaftlich und verantwortungsbewusst Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr, in den Dienst der Menschen zu stellen.“

Neuburg: Feuerwehr Bruck wünscht sich auch ein neues Hauptfahrzeug (TSFW)

Nach der Segnung nutzte die örtliche Politikprominenz die Möglichkeit, mit der Feuerwehrführung Brucks im neuen MTW Probe zu sitzen. Neuburgs Feuerwehrreferent Peter Ziegler ist froh um die Neuanschaffung und verglich die Feuerwehren mit einem Handwerksbetrieb. „Nur mit einem guten Werkzeug kann man auch eine vernünftige Arbeit abliefern“, so der Referent. Mit einem Augenzwinkern verwies Omasreiter dabei auf das Alter des Hauptfahrzeugs (TSFW) der Brucker Wehr und dass hier bereits ein Antrag auf Ersatzbeschaffung gestellt wurde. Anschließend gab es für die Gäste Kaffee und Kuchen, und unter musikalischer Begleitung vom Rohrenfelser Musikverein ging die Fahrzeugsegnung in den späten Nachmittagstunden gemütlich zu Ende. (hab)