Brücke in Plattling: Die Linken sehen "keine Blaupause für Neuburg“

Auch die Linken sehen Unterschiede zwischen der Brücke in Plattling und der geplanten Donaubrücke in Neuburg.

Roland Keller begrüßte in Vertretung der Sprecherin der Neuburger Linken, Gabriele Nava, beim offenen Gesprächskreis zu aktuellen Themen nur wenige interessierte Bürgerinnen und Bürger und besonders Stadtrat Michael Wittmair zur Berichterstattung über die Fahrt mehrerer Stadträte nach Deggendorf/Plattling. Die Anwesenden wollten laut Pressemitteilung vor allem wissen, ob der Linken-Stadtrat auch wie viele seiner Kollegen die Brücke in Plattling als Blaupause für Neuburg sehe – dies tut er nicht. „Im Gegenteil, umgekehrt wird ein Schuh daraus. Denn Plattling baute erst jetzt eine Brücke wie die ‚Bergheimer Spange‘, und in Plattling fehlt eine Südumgehung der Bundesstraße B 8 noch vollständig, was in Neuburg der Verlegung der B 16 entsprechen würde“, zeigte Stadtrat Wittmair anhand entsprechender Karten. So sei Plattling in der Verkehrsentwicklung auf Neuburg bezogen auf dem Stand von 1970.

Ein wichtiger Unterschied zeige sich ebenso an den Einwohnerzahlen von 13.000 in Plattling und von 30.000 in Neuburg. Da in beiden Orten mit 21.000 die Kfz-Zahl an den Querungen vergleichbar seien, müssten jedoch auf die größere Einwohnerzahl in Neuburg von fast 51.000 Kraftfahrzeugen ausgegangen werden. In Plattling habe es eine Kfz-Verlagerung von 10.000 gegeben, während die geplante Brücke in Neuburg lediglich eine Innenstadtentlastung von 3500 bis 4000 Fahrzeugen erwarten lässt, heißt es in der Mitteilung. In Plattling habe es ein reines Fernverkehrsproblem gegeben, während in Neuburg Quell- und Zielverkehr das Problem darstellten.

Kann man die Brücken in Plattling und Neuburg vergleichen?

„Der Abstand der beiden Brücken in Plattling beträgt nur 900 Meter, während in Neuburg etwa 3000 Meter liegen“, so Wittmair weiter. „400 Meter in Neuburg würde dem Standort Ruderclub entsprechen. Kleiner Abstand in Plattling zeigt große Wirkung, großer Anstand in Neuburg bringt kleine Wirkung.“ Der Stadtrat verwehrte sich deutlich, dass er ständig als Brückengegner bezeichnet werde, er jedoch nur den geplanten Standort ablehne und eine Lösung in der Innenstadt beim Ruderclub bevorzugen würde, heißt es.

In der anschließenden Diskussion wurde darauf verwiesen, dass in Plattling also der Verkehr heraus verlagert wurde, während in Neuburg fast 10.000 Fahrzeuge in die Stadt herein verlagert werden. Die Situation der Stadt Neuburg hinsichtlich der Auwald-Zerstörung sei ebenfalls nicht vergleichbar. Wittmair berichtete, dass in Plattling ursprünglich drei Trassen angedacht gewesen seien und man vor Gericht nur gewonnen habe, weil jede andere Trasse mehr schützenswertes FFH-Gebiet zerstört hätte. Die jetzige Lösung führe nur durch eine Pappelplantage, die Trasse habe nur eine geringe Steigung und führe flach über die Isar. Dennoch seien die höchsten Pfeiler etwa zehn bis zwölf Meter hoch, in Neuburg müsse von einer doppelten Höhe ausgegangen werden. Die Brücke in Plattling könne nach diesen Ausführungen keinesfalls eine Blaupause für Neuburg sein, fasste Roland Keller zusammen. (AZ)

