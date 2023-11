Neuburg

Brückenkollektiv will 2024 erneut die Neuburger Markthalle beleben

Das Brückenkollektiv um Tobias Albrecht will auch 2024 ein Kultur-Projekt in der Neuburger Markthalle starten.

Plus Das Neuburger Brückenkollektiv will auch im kommenden Jahr die Markthalle mit einem Kultur-Projekt beleben. Die Stadt kommt entgegen, stellt aber eine Bedingung.

Von Andreas Zidar, Tabea Huser

Das Neuburger Brückenkollektiv hat der Markthalle am Schrannenplatz in diesem Jahr neues Leben eingehaucht. Drei Monate lang verwandelte der Verein das Obergeschoss der Halle in einen Hotspot für Kunst und Kultur. Foto-Ausstellungen, elektronische Klangkunst, Video-Installationen, Tischtennisrunden, Getränke - in den ansonsten überwiegend leer stehenden Räumlichkeiten war plötzlich ordentlich Leben. Das Konzept kam bei vielen in der Stadt gut an. Für kommendes Jahr ist eine Fortsetzung geplant, doch die Stadt stellt eine Bedingung.

Von Anfang Mai bis Ende Juli will das Brückenkollektiv in eine zweite Runde gehen. Das Konzept für die Markthalle soll sich deutlich zu diesem Jahr unterscheiden, berichtet Tobias Albrecht, der Kopf der Initiative, gegenüber unserer Redaktion. Der Fokus soll 2024 auf Performance, Schauspiel, Tanz und digitaler Kunst liegen. "Die Leute sollen auf keinen Fall das Gefühl haben, dass sie etwas schon einmal gesehen haben", so Albrecht.

