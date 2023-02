Geschmäcker sind verschieden: "Coaching Schulverpflegung" in Neuburg

Wirtschaftsschule Neuburg wurde für das "Coaching Schulverpflegung" ausgewählt. Nun entwerfen die Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Wunschspeiseplan.

Die Wirtschaftsschule Neuburg gehört zu den größten Wirtschaftsschulen in Bayern und wurde als eine von bayernweit 25 Schulen im Schuljahr 2022/2023 für das "Coaching Schulverpflegung" des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ausgewählt. Das Coaching unterstützt Schulen im Freistaat dabei, ihr Verpflegungsangebot zu verbessern und damit die Gesundheit und das Wohlbefinden der Schulfamilie zu fördern, den Lebensraum Schule zu bereichern sowie Schulklima und Schulprofil zu stärken.

Die Hälfte der 510 Schülerinnen und Schüler wird im gebundenen Ganztag beschult. Für das Mittagessen steht eine große Mensa zur Verfügung. Das gemeinsame Essen soll schmecken und Gelegenheit bieten, zu ratschen, zu entspannen und für den Nachmittag neue Kraft zu schöpfen.

Gemeinsam mit der Coachin, Claudia Wiedemann, hat sich die Wirtschaftsschule in diesem Schuljahr dazu auf den Weg gemacht. Im Essensgremium, bestehend aus Schulleitung, Vertretern der Lehrer und Schüler aller Jahrgangsstufen, dem Elternbeirat, sowie dem Caterer und Träger, wurden Ziele formuliert, um die Mittagsverpflegung gesundheitsförderlicher, nachhaltiger, wertgeschätzter und wirtschaftlicher zu gestalten.

"Coaching Schulverpflegung" an der Wirtschaftsschule Neuburg

Nun fand zur Steigerung der Teilnahme an der Mittagsverpflegung einer der wichtigsten Teile des Coachings statt: die Speiseplangestaltung. Nach einer kurzen Einführung zu den Vorgaben der Bayerischen Leitlinien zur Schulverpflegung durften ausschließlich die Schüler im Essensgremium aktiv den Speiseplan für fünf Wochen mit ihren Lieblingsessen gestalten. Die Festlegung unter den ernährungsphysiologischen Vorgaben erfolgte überaus engagiert und fair. So verteidigten vorwiegend die Buben die Currywurst mit Pommes hartnäckig und fanden dafür an anderen Tagen gesündere Kompromisse, für die sich hauptsächlich die Mädchen starkmachten: "Veggicurry mit Reis" oder "Ofenkartoffeln mit Sourcreme" wurden neben einem neuen Gericht "Pasta mit Lachssoße" gewählt.

Interessant war für die Schüler, dass es gar nicht so einfach ist, einen Speiseplan zu erstellen. Sie lernten so, sich in die Rolle des Caterers reinzudenken. Vier Schülerteams werden alle Klassen über das Treffen rund um die Speiseplangestaltung informieren. Wünschenswert wäre, wenn der Wunschspeiseplan gut von den Mädchen und Buben angenommen würde.

Coaching für das Schulessen in Neuburg startet nach den Faschingsferien

Das Projekt startet nach den Faschingsferien. Die von den Schülern festgelegten Lieblingsessen werden im Speiseplan besonders gekennzeichnet. Um das Wegwerfen von Essen möglichst einzudämmen, wurde seitens des Caterers noch mal auf die unkomplizierte Möglichkeit der Vorbestellung in der eigens dafür entwickelten App "WebMenü" (bis spätestens 23 Uhr des Vortages) hingewiesen. Das spart nebenbei auch noch Geld, denn vorbestellte Essen sind um 50 Cent günstiger. Als weitere Ziele werden eine Verbesserung der Kommunikationswege, die Müllvermeidung durch mitgebrachtes Fast Food sowie die Gestaltung der Mensa verfolgt. Die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Oberbayern West begleitet das Coaching hilfreich durch verschiedene Workshops, auch zum Thema Nachhaltigkeit.

Hinweis für alle interessierten Eltern, Schülerinnen und Schüler: Der Caterer bietet beim diesjährigen Informationsabend am 8. März um 18 Uhr kleine Gratiskostproben an, um einen geschmackvollen Eindruck der Schulverpflegung gewinnen zu können. (AZ)