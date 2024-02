Bühnen-Wunsch der Drogerie beim Hofgartenfest sorgt für Zoff

Plus Die Planungen für das Neuburger Hofgartenfest sind in vollem Gange. Drogerie-Betreiber Klaus Köppl möchte sich mit Live-Musik beteiligen. Dieser Wunsch sorgt nun für Ärger.

Immer wieder machen Mitglieder der Neuburger Social-Media-Plattformen im Netz ihrem Ärger Luft über Veranstaltungen. Jüngst veröffentlichte Klaus Köppl, Betreiber der Neuburger Drogerie, eine lange Nachricht, in der er seinen Frust bezüglich der Planung des Hofgartenfests kundtut. Das soll im Juli mit zwei Bühnen stattfinden, Köppl wollte zudem vier Bands einladen, die während des Fests vor der Drogerie unter freiem Himmel auftreten. Das aber ist aus Sicht der Veranstalter nicht vertretbar. Mittlerweile scheinen die Gräben in der Streitfrage unüberwindbar.

Vom 7. bis zum 9. Juli soll es nach mehrjähriger Pause wieder stattfinden: Die Planungen für das Neuburger Hofgartenfest mit Gastronomie und Live-Musik sind in vollem Gange. Geplant ist das Fest nach altbewährtem Konzept, zwei Bühnen geben lokalen Bands Raum für ihre Auftritte, außerdem gibt es ein umfangreiches gastronomisches Angebot rund um den Neuburger Hofgarten. Veranstaltet wird das Fest seit jeher von der Stadt Neuburg und dem Stadtmarketing, in deren Händen die gesamte Planung liegt. Eine Planung, die nun vom Drogerie-Betreiber Klaus Köppl stark kritisiert wird.