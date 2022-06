Bürger äußern Sorge um das Radfahrkonzept in Neuburg

Plus Die Angst einiger Radfahrer in Neuburg ist groß, dass das Radverkehrskonzept nicht umgesetzt wird. Sie fordern Antworten vom Oberbürgermeister.

Lange hat Neuburg darauf gewartet. Im Februar wurde es dem Stadtrat vorgestellt. Hurra, das neue Radverkehrskonzept ist da – und nun? Von den 68 Verbesserungsvorschlägen, die darin enthalten sind, sind viele bereits seit Jahren und Jahrzehnten bekannt. Eingebracht wurden sie über diesen langen Zeitraum von Stadträten, Arbeitskreisen und engagierten Bürgern.