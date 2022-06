Bürger sollen mitreden: Wie kann das Neuburger Ostend schöner werden?

Im Neuburger Ostend fehlen attraktive Aufenthaltsflächen. Rund um den Volksfestplatz soll sich nun etwas tun. Wie Bürger auf dem Multi-Kulti-Fest ihre Ideen äußern können.

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird im Neuburger Ostend wieder das Multi-Kulti-Fest gefeiert. Verschiedene Kulturen kommen zusammen, mit Livemusik, Tanz und Essen. Doch am Samstag, 25. Juni, soll es auf dem Volksfestplatz auch um die Entwicklung des Viertels gehen. Bürgerinnen und Bürger sind im Rahmen des Festes aufgerufen, ihre Ideen und Wünsche für das Ostend zu äußern.

Zuletzt vor vier Jahren diskutierten Stadtteilbewohner auf einer Veranstaltung über die Zukunft ihres Viertels. Doch seitdem ist wenig passiert – auch, weil die Corona-Pandemie dazwischen kam. Das, was man sich einst erarbeitet hat, ist wohl aus den Köpfen der Menschen – man fängt quasi wieder bei null an. Jetzt wollen das Stadtteilmanagement und weitere Beteiligte das Fest mit voraussichtlich tausenden Besucherinnen und Besuchern nutzen, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Außerdem ist die Bürgerbeteiligung erforderlich, um eine Förderung der Regierung von Oberbayern zu erhalten.

Bürgerbeteiligung beim Multi-Kulti-Fest im Neuburger Ostend

Das Vorhaben bezieht sich auf die Nutzung von zwei Flächen: zum einen den Volksfestplatz, zum anderen die angrenzende Grünfläche zwischen dem Bürgerhaus und der Mehrfachturnhalle. Diese Bereiche sollen, so der Wunsch der Beteiligten, umgestaltet und intensiver genutzt werden. Denn im bevölkerungsreichsten Viertel Neuburgs, in dem Familien zum Teil in kleinen, engen Wohnungen leben, fehlen attraktive Aufenthaltsflächen im Freien.

Das soll sich ändern. Im Mai haben sich Vertreter des Stadtteilmanagements, der Stadtverwaltung, der Stadtgärtnerei sowie Stadträte getroffen, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger am Zug. An einem Stand auf dem Multi-Kulti-Fest sollen sie ihre Wünsche und Ideen äußern. Dies können sie auf verschiedenen Wegen tun. Auf einem Banner an einem Bauzaun können Anwohner ebenfalls ihre Vorstellungen festhalten wie an einem Wunschbaum. Um speziell jüngere Zielgruppen anzusprechen, findet auch eine Befragung via App statt. Unter anderem geht es um folgende Fragen: Was gefällt einem gut rund um den Volksfestplatz? Was fehlt dort, und was wünscht man sich?

Der Volksfestplatz ist ein zentraler Treffpunkt im Ostend. Die Frage ist: Was fehlt Bürgerinnen und Bürgern dort? Foto: Andreas Zidar

Das Stadtteilmanagement wird am Festtag in dieser Angelegenheit unterstützt von Vertreterinnen und Vertretern des Stadtrats, der Stadtverwaltung, des Jugendparlaments sowie Kooperationspartnern und engagierten Stadtteilbewohnerinnen und -bewohnern. Auch nach dem Fest soll die Beteiligung weiter möglich sein – digital, aber auch persönlich. Der Zaun und der Wunschbaum werden weiterhin im Viertel zur Verfügung stehen, zumindest für einige Wochen, kündigen Stadtteilmanager Jürgen Stickel und Marek Hajduczek an. Voraussichtlich am 27. Juli sollen die Stadtteilbewohner zusammenkommen, um die eingereichten Ideen zu priorisieren. Der dritte Schritt steht im Herbst an. Dann soll ein Entwurf erstellt und an Stadtverwaltung und Stadtrat übergeben werden.

Lesen Sie dazu auch

Stickel und Hajduczek wollen zum jetzigen Zeitpunkt nicht über ihre persönlichen Vorstellungen sprechen, wie sich der Volksfestplatz und die Grünfläche vor dem Bürgerhaus entwickeln sollen. „Wir wollen die Bürger in keinster Weise beeinflussen“, betont Stickel. Die Menschen sollen ihre eigenen Ideen äußern. Zunächst seien im Rahmen eines „Brainstormings“ alle Gedankenspiele zulässig.