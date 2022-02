Bürgerbeteiligung beim Multi-Kulti-Fest: Das Ostend soll attraktiver werden

Plus Nach zweijähriger Pause soll im Neuburger Ostend wieder das Multi-Kulti-Fest stattfinden, im Schwalbanger erneut das Stadtteilfest. Bürger sollen dazu beitragen, dass ihr Viertel attraktiver wird.

Das Ostend liegt Marek Hajduczek am Herzen. Dort ist er aufgewachsen, dort kümmert er sich als Stadtteilmanager um die Belange der Bürgerinnen und Bürger. Deshalb betont er: „Es muss etwas passieren.“ Im bevölkerungsreichsten Viertel Neuburgs wohnen Familien zum Teil in kleinen, engen Wohnungen. Umso wichtiger sind attraktive Aufenthaltsflächen im Freien, doch die fehlen vor Ort. „Für die Anzahl der Menschen, die hier wohnen, wird zu wenig angeboten“, stellt Hajduczek fest.