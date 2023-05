Buh-Rufe und Regen: So lief die diesjährige Maikundgebung in Neuburg

Plus Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hält Abschlüsse im öffentlichen Dienst für zu hoch. Maikundgebung heuer im Regen.

Die kleine Besucherschar der Neuburger Maikundgebung rückte im Dauerregen noch enger zusammen. Kurzzeitig gab es sogar Buh-Rufe, als Oberbürgermeister Bernhard Gmehling die aus seiner Sicht zu hohen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst kritisierte.

Die Gewerkschaften müssten maßvoll mit neuen Abschlüssen umgehen, so der OB, um Inflation und Preissteigerungen nicht weiter zu befeuern. Der DGB-Kreisvorsitzende Dominik Geißler und IG Metall-Sekretär Nick Heindl sehen das Thema naturgemäß ganz anders. Der Hauptredner bezeichnete kräftige Lohnzuwächse als „bestes Mittel gegen massiv steigende Lebenshaltungskosten“. Die bisher ausgehandelten Tarifabschlüsse seien volkswirtschaftlich richtig.