Neuburg

06:00 Uhr

Bundeswehr-Kritik von Neuburger Stadtrat: So reagiert das Geschwader

Plus Stadtrat Florian Herold setzt sich in einem offenen Brief kritisch mit der Bundeswehr und dem Neuburger Luftwaffengeschwader auseinander. Das sagt das Geschwader dazu.

Von Andreas Zidar

Der Neuburger Stadtrat Florian Herold (FW) hat in einem offenen Brief Kritik an der Bundeswehr formuliert, die auch das Luftwaffengeschwader in Neuburg betrifft. Bezüglich der Lärmbelastung durch die Eurofighter des Geschwaders und die aktuell mehr wahrzunehmenden Abend- und Nachtflüge schrieb er beispielsweise: "Ich erlebe ein immer stärker werdendes Grummeln in der Bevölkerung, was bedingt durch die aktuellen Umstände jedoch noch nicht ausbricht. Aus Anstand nicht zu meckern, das heißt aber nicht, dass wir in Neuburg dies gutheißen." Außerdem mahnte Herold den in seinen Augen "unbefriedigenden" Umgang mit der Umweltbelastung durch PFC sowie die Verhinderung der Windräder auf dem Hainberg an. Was sagt das Neuburger Luftwaffengeschwader dazu?

