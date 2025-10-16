Bundeswehr, Polizei, Fahrlehrer: Ein Neuburger Tausendsassa feiert 80. Geburtstag

Wie viele Jungs und Mädels er zum Führerschein gebracht hat, weiß Peter Schulz nicht. Genauso wenig die Zahl derer, die bei ihm ein Fahrsicherheitstraining absolviert haben. Soviel ist sicher: Es waren eine Menge. Ein 80. Geburtstag ist für den ehemaligen Polizisten auch ein Grund, mal zurückzuschauen.

Peter Schulz hat in Neuburg seinen 80. Geburtstag gefeiert

Geboren wurde er im Frankenland, in Rupprechtstegen, doch aufgewachsen ist er in Friedrichswalde in der Uckermark. Noch vor dem Mauerbau verließ er im Januar 1961 die DDR und kam nach Neuburg in ein Lager. Im September des gleichen Jahres begann er eine Lehre als technischer Zeichner bei der Auto Union in Ingolstadt. 1965 wurde er Zeitsoldat bei der Bundeswehr, machte noch eine Ausbildung zum Flugzeugmechaniker, später auch seinen Meister. 1968 hat Peter Schulz seine Frau Marianne geheiratet. Die hatte er als Kind im Lager in Neuburg kennengelernt, nach dem Umzug nach Ingolstadt aus den Augen verloren und dann 1967 wiedergefunden. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, die Söhne Jochen und Thomas, sowie Tochter Manuela. 1970 ging's mit der Bundeswehr nach Müllheim/Baden, und dort begann noch eine andere Karriere für Peter Schulz.

Er fing an, Taxi zu fahren und machte in Wochenendkursen seinen Schein als Fahrlehrer. Als das Jagdgeschwader in Neuburg die Phantom erhielt, wurden noch Ausbilder gesucht. Peter Schulz meldete sich, packte seine Familie ein und zog um. 1975 gab's einen erneuten Karrierewechsel, er ging er zur damaligen Landpolizei, wurde in Ainring und Dachau ausgebildet und nach kurzer Zeit in München wechselte Peter Schulz in die Neuburger Inspektion. Er blieb dort, bis er 2005 in den Ruhestand gegangen ist. Und weil still sitzen nicht sein Ding ist, hat er in Neuburg als Fahrlehrer gearbeitet. Schon 1993 hat der Jubilar auch die Fahrsicherheitstrainings der Verkehrswacht geleitet und unzähligen Neuburgerinnen und Neuburgern den richtigen Umgang mit ihrem Auto beigebracht.

Bis heute spielt er Posaune

Seine Fahrkünste haben ihn ab 2002 auch in Diensten von Audi nach Le Mans gebracht. Dort hat er 13 Jahre lang Gäste und Fahrer des Unternehmens gefahren, das Gleiche auch beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Daneben hat Peter Schulz auch noch ein weiteres Hobby, das er bis heute ausübt: Musik. Seit seinem zwölften Lebensjahr hat er Posaune gespielt und das auch unter anderem in der Neuburger Stadtkapelle, im Posaunenchor der Christuskirche und immer noch im Posaunenchor Marienheim. Zu den zahlreichen Gratulanten gehörte auch Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der dem Jubilar zu seinem 80. Geburtstag viel Gesundheit und Glück wünschte. (AZ)