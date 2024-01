Bundesweiter Bahnstreik: Agilis-Züge in Neuburg sind nicht betroffen

Der Warnstreik der Deutschen Bahn betrifft die Agilis-Züge in Neuburg nicht. In Ausnahmefällen kann es dennoch zu Verspätungen kommen.

Von Mittwoch, 10. Januar, etwa 2 Uhr bis Freitag, 12. Januar, 18 Uhr hat die GdL die Beschäftigten bei der Deutschen Bahn zum Streik aufgerufen. Agilis selbst ist vom GdL-Warnstreik bei der Deutschen Bahn nicht betroffen. Nach Möglichkeit werden die Agilis-Züge in beiden Netzen deshalb wie gewohnt fahren.

Die Züge in Neuburg sind vom Streik der Deutschen Bahn nicht betroffen

Es kann allerdings zu Beeinträchtigungen kommen, wenn sich Mitarbeitende in den Stellwerken der DB am Ausstand beteiligen. Bei den beiden vergangenen GdL-Streiks waren das jedoch nur vereinzelte Fälle. Agilis empfiehlt Reisenden, sich vor Fahrtantritt aktuell im Internet oder in den Fahrplan Apps (Moby, DB Navigator, etc.) über ihre Reisemöglichkeiten zu informieren. Alle Verspätungen und Zugausfälle gibt es immer aktuell unter www.agilis.de/abweichungen zu finden. (AZ)

