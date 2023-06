Bunt und erfrischend: "Soul Kitchen" feiert in Ingolstadt eine gelungene Premiere

Das Stück "Soul Kitchen" feiert im Turm Baur in Ingolstadt Premiere. Das "Nicht-Musical" wartet ausgerechnet mit mitreißender Musik auf.

Der Theater-Oskar für Partyszenen geht an das Stadttheater Ingolstadt. Als gäbe es kein Morgen wird gefeiert in der Adaption des Kultfilms „Soul Kitchen“ von Fatih Akin und Adam Bousdoukos, die Regisseur Tobias Hofmann, musikalischer Leiter des Hauses, für die Freilichtbühne im Turm Baur eingerichtet hat.

Dabei sind das Restaurant „Soul Kitchen“ und sein Besitzer, der sympathische Chaot Zinos, mit all seinen geschäftlichen und privaten Problemen eigentlich fortwährend in schwierigem Fahrwasser: Die Freundin zieht es beruflich ins Ausland, ein Bandscheibenvorfall setzt den Restaurantbesitzer schachmatt, der Ersatz-Koch trifft zunächst nicht den Geschmack des Stammpublikums. Finanzamt und Gesundheitsamt rücken Zinos auf die Pelle, ein windiger Immobilienhai will seinen Laden kaufen, die Beziehung geht in die Brüche und dann kommt auch noch der kleinkriminelle Bruder auf Freigang und sorgt für Unruhe.

Premiere von "Soul Kitchen" lässt das Ingolstädter Publikum jubilieren

„Soul Kitchen“, das sind 150 rasante Minuten „Dennoch“. Ein modernes Märchen mit einem unermüdlichen Helden, der nicht aufgibt: Und wenn die Welt voll Leergut wär‘ – es soll uns doch gelingen. Leere Getränkekisten, gleich palettenweise, dominieren das Bühnenbild von Ausstatterin Katrin Busching, türmen sich auf, werden hin- und herbewegt, zu Wänden, Tischen, Sitzen umfunktioniert. Im Zentrum Zinos Gourmet-Tempel (Spezialität: Backfisch Hawaii).

Die Kostüme sind so erfrischend zusammengewürfelt wie der Soundtrack des „Nicht-Musicals“, den die musikalisch wie körperlich höchst bewegliche siebenköpfige Band um Hofmann abliefert. Wir hören wohldosierte Gesangsstücke, sehen erfrischende Choreografien. Eine üppige Statisterie, die die 15 Darstellerinnen und Darsteller in 23 Rollen unterstützt, immer wieder Gruppenszenen, wie der Auftritt einer Rockerbande mit höchst skurrilen Fahrzeugen, alles in allem Open Air-Theater, wie es sein soll und dem jubelnden Publikum offensichtlich sehr gefällt.

