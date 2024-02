Neuburg

vor 33 Min.

Burgfunken ist die Kehrtwende bei der Rosenmontagsgaudi gelungen

Plus Liebesgeflüster statt Politikschelte – Neuburger Faschingsgesellschaft entschlackt ihre Veranstaltung und nimmt sich bewusst zurück. Wie das Konzept ankommt.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Ein strafferes Programm, eine längere Pause und kein Kabarett, das lokale Persönlichkeiten und Begebenheiten auf die Schippe nehmen will. "Wir haben die Kritik vom letzten Jahr wahrgenommen", sagt Burgfunken-Präsident Harry Zitzelsberger am Ende der Rosenmontagsgaudi. Dass die von ihm geschriebene Gaudifunken-Einlage nicht so recht zünden wollte, hat den Chef der Neuburger Faschingsgarde natürlich ins Mark getroffen. Doch nach etlichen Gesprächen mit seiner Mannschaft, Freunden und Unterstützern wich der anfängliche Frust seinem Kampfgeist. Die Rosenmontagsveranstaltung in seinem letzten Jahr als Präsident sterben lassen, das wollte er nicht! Also setzte er sich mit seiner Vize und Nachfolgerin Michaela Beric zusammen und tüftelte an einem neuen Konzept.

"23.30 Uhr ist Schluss!" Harry Zitzelsberger tippt mit seinem Finger energisch auf den Programmzettel. Er hat sich fest vorgenommen, sein Publikum dieses Jahr nicht überzustrapazieren. Fünf Stunden und länger dauerte manchmal der Abend, prall gefüllt mit Programm. Das war sein Anspruch. Doch die Manöverkritik nach der letztjährigen Veranstaltung ergab, dass weniger oftmals mehr ist. Und Harry Zitzelsberger hat sich den Rat zu Herzen genommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen