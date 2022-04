Endlich wieder „normal“ in die Karwoche gefeiert

Plus Im Landkreis fanden wieder traditionelle Palmsonntagsprozessionen statt. Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger daran war nach der Unterbrechung recht groß, wie die Beispiele aus Neuburg und Burgheim zeigen.

