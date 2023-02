C.B. Green lädt nach Neuburg zum "Songwriter Special" in die Kunstscheune

Drei Musiker treffen sich auf der Bühne der Kunstscheune in Neuburg. Neben Hausherr C.B. Green kommen eine Musikerin aus Dänemark und ein Künstler aus Schweden.

Wieder einmal kommen internationale Gäste nach Neuburg in die Kunstscheune. Am Donnerstag, 9. und Freitag, 10. März ist das nächste "C.B. Green`s Songwriter`s Sprecial" geplant. Jimmy Wahlsteen (SWE), Nanna Larsen (DK) und C.B. Green spielen ausschließlich eigene Kompositionen, abwechslungsreich, herzergreifend und faszinierend schön.

Popmusiker C.B. Green präsentiert Singer-Songwriter, die mit ihm die Liebe zur handgemachten Musik teilen. Nur Selbstgeschriebenes und „der Mensch hinter der Musik“ spielen hier eine Rolle. Bei der Auswahl seiner Gäste ist C.B. Green wählerisch. Nicht nur Virtuosität und technisches Können sind Grundlage für die Einladung, sondern auch Ausdruck und starke Songs. C.B. Green geht in Gesprächen zwischen den Titeln auch auf Persönliches ein, auf den Weg als Künstler, auf Empfindungen und Wünsche.

Jimmy Wahlsteen steht in der Kunstscheune in Neuburg auf der Bühne. Foto: Larry DiMarzio

Die Sängerin und Gitarristin Nanna Larsen tourte als Künstlerin mehrfach durch Dänemark, Europa und die USA. Auch als Songschreiberin hat sie mittlerweile einen großen Namen, schrieb Hits für internationale Popgruppen. Ende 2018 brachte sie ihr drittes Soloalbum heraus: eine wunderschöne Mischung aus nordischem Folk-Pop und Americana.

Nächstes Songwriter´s Special in der Kunstscheune Neuburg geplant

Jimmy Wahlsteen ist ein schwedischer Akustikgitarrist. Im Jahr 2009 veröffentlichte er sein Debütalbum „181st Songs“. Die Veröffentlichung des Albums führte zu einem weitreichenden internationalen Interesse. Im darauffolgenden Jahr begann er eine achtjährige Tournee, bei der er auf Festivals und Veranstaltungen in 17 Ländern auftrat und mit Künstlern wie Tommy Emmanuel und Jon Gomm spielte. Heute lebt Jimmy Wahlsteen dauerhaft in Stockholm und teilt seine Zeit zwischen dem Komponieren in seinem Studio, der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und Tourneen als Sologitarrist auf.

Die Auftritte beginnen um 20.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Die Karten kosten 26,87 Euro. Tickets und weitere Informationen gibt es auf www.kunstscheune-neuburg.de oder auf www.cb-green.com online. (AZ)