Neuburg

vor 48 Min.

Café mit schalldichter Kabine: Dieses neue Lokal eröffnet in Feldkirchen

Plus Der Neubau an der Augsburger Straße in Neuburg wird unter anderem ein Café beheimaten. Dieses bietet ein besonderes Angebot, um sich ungestört unterhalten zu können.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Der moderne Neubau an der Augsburger Straße, am Ortseingang von Feldkirchen, nimmt Gestalt an. Wie berichtet, sind die Notare Dr. Bastian Grimm und Dr. Josef Zintl vor Kurzem bereits aus der Neuburger Altstadt dorthin umgezogen. Doch die neue Immobilie wird nicht nur diese beiden beheimaten. Neben den Notaren im zweiten und dritten Stock zieht im ersten Stock die Steuerkanzlei Zawi-Treuhand ein. Im Erdgeschoss eröffnet zudem das Immobilienbüro Dennis Richarz. Dieser betreibt bereits in Ingolstadt einen Standort und expandiert nun nach Neuburg. Ebenso wie in der Nachbarstadt wird der Geschäftsmann auch in Feldkirchen zusätzlich zum Immobilienbüro ein Café eröffnen - mit einem besonderen Angebot, um sich ungestört unterhalten zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen