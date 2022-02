Café wieder geschlossen: Nachfolger für das Tropea im Schwalbanger gesucht

Plus Nur wenige Monate nach der Eröffnung muss das Café Tropea im Neuburger Schwalbanger wieder schließen. Welchen Nachfolger sich Vermieter und Stadtteilmanager wünschen.

Für den Schwalbanger dürfte es eine Bereicherung gewesen sein. Ein Lokal, in dem es Getränke, Kuchen, Snacks und regionale Backwaren zu kaufen gab – die Bewohner des Neuburger Stadtteils und darüber hinaus dürften sich gefreut haben, als ein Gastronom das Café „Tropea“ in der Richard-Wagner-Straße eröffnet hatte. Das war im vergangenen Juni. Jetzt, nur wenige Monate später, ist das Lokal schon wieder dicht – und der Vermieter sucht einen Nachfolger.