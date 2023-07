Neuburg

18:15 Uhr

Campus Neuburg: Großes Interesse an internationalem Studiengang

Plus Ab Oktober gibt es einen vierten Studiengang auf dem THI-Campus in Neuburg. Das Interesse ist enorm. Und auch auf dem Gelände tut sich was.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Was haben Tokio, San Francisco, New York und Neuburg gemeinsam? An allen drei Orten kann man den Studiengang Sustainable Civil Engineering belegen. Am 2. Oktober 2023 startet der insgesamt dann vierte Studiengang auf dem Neuburger Campus. Und das Interesse ist riesig, wie die Dekanin der Fakultät für nachhaltige Infrastruktur, Jana Bochert, berichtet. Am 15. Juli war Bewerbungsschluss, rund 190 Interessierte haben sich bei der TH Ingolstadt online dafür beworben.

Inhaltlich ist der Studiengang nicht neu, denn bereits seit fünf Semestern wird am Campus in Neuburg "Nachhaltiges Bauwesen" gelehrt. Darin geht es unter anderem um die Frage, wie komplexe Probleme mit nachhaltigen Methoden gelöst werden können - beispielsweise beim Bau oder bei der Sanierung von Tunneln, Straßen oder Brücken, aber natürlich auch bei Gebäuden. Jetzt aber richtet man sich an ein internationales Publikum, gelehrt wird auf Englisch. Und anscheinend hat die THI damit einen Nerv getroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen