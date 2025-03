Caroline Gmehling leitet jetzt die Neuburger Frauenunion

Auf der Jahreshauptversammlung der Frauenunion Neuburg im Gasthauses Pfafflinger kam es zu einem Wechsel an der Spitze. Die scheidende Vorsitzende Alexandra Plenk leitete den Abend mit einem Rückblick des vergangenen Jahrs ein. Höhepunkt war das Frauenfrühstück, bei dem die junge CDU-Politikerin und Publizistin Diana Kinnert als Referentin auftrat. Auch die caritative Arbeit der Frauenunion wurde gewürdigt, die unter anderem seit letztem Jahr die „Neuburger Zufluchtsstätte für Frauen in Not“ durch Spenden unterstützen konnte.

Caroline Gmehling folgt auf Alexandra Plenk

Im Anschluss kündigte Plenk an, aus privaten Gründen nicht erneut zu kandidieren. Einstimmig wurde Caroline Gmehling zur neuen Vorsitzenden gewählt. Stellvertreter sind Gabriele Kaps und Melody Geißel-Fleury. Katharina Habermeier wurde als Schriftführerin und Nadine Sauerteig als Schatzmeisterin bestätigt. Beisitzer sind Doris Stöckl, Barbara Nassler, Petra Goschenhofer und Regina Sauerteig.

Die neue Vorsitzende richtete den Blick auf die kommenden Herausforderungen. Sie betonte zwei wichtige Ereignisse, die die Frauenunion 2025 und 2026 prägen werden: „Das nächste Jahr wird für uns ein ganz besonderes Jahr. Wir werden bei der anstehenden Kommunalwahl nicht nur stark vertreten sein, sondern auch unsere Kandidatinnen mit klaren Visionen und Zielen in den Wahlkampf schicken. Unser Anspruch ist es, Frauen – vor allem in der Politik – sichtbarer zu machen und klar zu sagen: Wir sind bereit, politische Verantwortung zu übernehmen. Frauen gehören in die erste Reihe, dabei unterstützt die CSU.“

Frauenunion Neuburg feiert Jubiläum

Neben der Kommunalwahl steht im Jahr 2026 das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Frauenunion Neuburg an, ein bedeutendes Ereignis, das die erfolgreiche Geschichte der Organisation würdigt. Mit viel Energie und einem klaren Fokus auf die anstehenden Herausforderungen endete die Jahreshauptversammlung der Frauenunion. (AZ)