Am 11. Oktober gibt es französische Chansons in Neuburg zu hören.

Am Mittwoch, 11. Oktober, treten die Chansonsängerin Catherine Le Ray und Frédéric Langlais im Schlösschen Hessellohe auf. Um 19 Uhr zeigen die Sängerin und der Akkordeonist ihre Hommage an Edith Piaf. Die Karten kosten 22 Euro und sind in der Bücherstube und im Café Mortschatz erhältlich

60 Jahre nach dem Tod des weltberühmten Chansonsängerin Edith Piaf bleiben ihre Chansons und ihre Stimme unsterblich und sind eine Quelle neuer Interpretationen. Die bekannte Pariser Sängerin Catherine Le Ray und der virtuose Akkordeonist Frédéric Langlais möchten dieser ewigen Kultfigur des "Chansons der Liebe" ihren Tribut zollen. Mit abwechselnd französischen Chansons, die das Paris der Piaf beschreiben, und autobiographischen Erzählungen auf deutsch erweckt Catherine Le Ray ein Leben voller Schmerzen und Euphorie in uns, wo Erlebtes und Gesungenes sich miteinander vermischen, wo Dichtung und Wahrheit ineinander verschmelzen.

Ein musikalischer Genuss nicht nur für Francophile, wo Klassiker wie "Milord" und "Je ne regrette rien" nicht fehlen werden. Die "Quest-France", in Frankreich meistverkaufte Zeitung schreibt: "... ohne zu imitieren singt Catherine Le Ray mit Talent, Leidenschaft, Authentizität und Charme ... ihre bemerkenswerte Leistung bewegt Zuschauer, es ist ein Feuerwerk!" (AZ)