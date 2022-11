Charity-Night in Neuburg: Damenwahl mit Knalleffekt

Plus Die Charity-Night der Stiftung für Neuburger feierte ihr Comeback. Was die Eisarena auf dem Schrannenplatzdamit zu tun hat und warum etliche Ballbesucherinnen noch vor Mitternacht ihre Schuhe auszogen.

Dass Pumps mehr können, als Frauen auf Füßen zu tragen, haben lautstark jene Damen gezeigt, die am Samstagabend kurzzeitig im Mittelpunkt der Charity-Night im Kolpinghaus standen. Sie waren die Protagonistinnen des Abends – und gleichzeitig die Hoffnungsträgerinnen für 80 Ballgäste. Denn beim Ball der Stiftung für Neuburger kommen die Preise, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Spiel des Abends ergattern, traditionell den jeweiligen Tischnachbarn zugute.