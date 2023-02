Charly Antonlini, der unkaputtbare Schlagzeuger im Birdland

Plus Charly Antolini bietet bei seiner Rückkehr ins Neuburger Birdland einen Abend mit Swing, bester Unterhaltung und einem kleinen bisschen Wehmut.

Komisch. Irgendetwas liegt in der Luft. Das Publikum im bis auf den allerletzten Platz besetzten Hofapothekenkeller ist wie immer aus dem Häuschen, die Musiker genießen scheinbar jeden Ton, fast drei Stunden lang geht wieder mal richtig die Post ab, nicht zuletzt dank des Schlagzeugers, die Stimmung ist permanent auf dem Siedepunkt.