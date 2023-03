Chart-Stürmerin spielt beim Benefizkonzert in Neuburg groß auf

Plus Rapaela Gromes spielte im Kongregationssaal in Neuburg mit großem Engagement und zur Freude für die Besucher und den Familiennachsorgeverein Elisa.

Die Münchener Cellistin Raphaela Gromes gab im Neuburger Kongregationssaal mit ihren Triopartnern Daniel Dodds und Julian Riem ein überragendes Konzert, dessen Reinerlös zu 100 Prozent dem Familiennachsorgeverein Elisa zugutekam.

Wann hat man schon die Gelegenheit, eine Nummer eins der Charts zu erleben, nicht etwa in einem der großen Konzerthäuser der Republik, sondern im vergleichsweise intimen Neuburger Kongregationssaal? Mit ihrer aktuellen CD "Femmes" grüßt Raphaela Gromes aktuell von der Spitze der Klassikcharts.