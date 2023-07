"Chat-GPT funktioniert nicht wie magischer Trick"

Sebastian Nimsdorf forscht zu künstlicher Intelligenz. Am Dienstag kommt er nach Neuburg und will zum Thema Chat GPT ein paar Wissenslücken füllen. Diskussionsrunde im Otto.

Herr Nimsdorf, warum macht Chat GPT vielen Menschen Angst?



Nimsdorf: In meinen Augen schauen wir fasziniert darauf, welche Ergebnisse Chat GPT liefert. Die wenigsten aber verstehen, wie das System dahinter technisch aufgebaut ist und funktioniert. Am Dienstag werde ich in Neuburg dazu ein paar Wissenslücken stopfen.

Sebastian Nimsdorf Foto: Nimsdorf

Nämlich?



Nimsdorf: Chat GPT ist kein magischer Trick. Im Hintergrund gibt es eine Datenbasis, die im Grunde alle Inhalte aus dem Internet bis 2021 erfasst. Diese ist aber nicht selektiert, das bedeutet, dass auch rassistische, sexistische und inhaltlich falsche Inhalte Teil der Datenbasis sind. Wir sprechen hier von etwa 300 Milliarden Textbausteinen.

Aber wenn ich Chat GPT etwas frage, bekomme ich ja auch meist eine passende Antwort.



Nimsdorf: Ja, denn sehr viele Menschen haben mit sehr viel Arbeit das aus der Datenbasis entstandene Netzwerk trainiert. Denn die Technik kann ja Semantik von Worten nicht verstehen, sieht aber Wortzusammenhänge. Also: Pflanze und Wasser steht oft in einem Satz, also muss das wohl zusammengehören. Das Training durch den Menschen hat der KI dann beigebracht, dass bestimmte Inhalte nicht angezeigt werden - etwa sexuelle oder diskriminierende. Das hat die Intelligenz massiv gesteigert.

Aber kann man denn den Inhalten dann blind vertrauen?



Nimsdorf: Nein, eben nicht. Wir sollten nicht die Haltung einnehmen, dass das schon irgendwie passt, was Chat GPT formuliert. Medienkompetenz - also zu hinterfragen und zu erkennen, woher ein Text kommt und welche Glaubwürdigkeit er hat - wird immer wichtiger. Wie das funktionieren kann, muss die Gesellschaft diskutieren.

Zur Person: Sebastian Nimsdorf ist 28 Jahre, Medienwissenschaftler an der Bauhaus Universität Weimar und Mitarbeiter des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale Transformation (BIDT). Sein Vortrag läutet eine Podiumsdiskussion in Neuburg zum Thema "Chat GPT: Eine Revolution für Bildung und Journalismus? ein. Mit dabei ist Marcel Koražija, Lehrer am Descartes-Gymnasium Neuburg und Projektleiter "Digitale Schule der Zukunft", Prof. Holger Hoppe vom Campus Neuburg der TH Ingolstadt, ein Gymnasiast und Student sowie Barbara Wild, Redaktionsleiterin der Neuburger Rundschau. Beginn: Dienstag, 18. Juli, 18.30 Uhr im Otto in der Schmidstraße.