Neuburg

vor 16 Min.

Chemieprofessor schwimmt 2700 Kilometer für eine saubere Donau

Plus Chemieprofessor Andreas Fath macht auf seinem 2700 Kilometer langen Weg in der Donau ans Schwarze Meer auch Station in Neuburg. Hier wurde er mit Applaus empfangen, erhielt einen Scheck und etwas innerlich Wärmendes.

Von Manfred Rinke

13 Grad Außentemperatur, acht Grad kaltes Wasser in der Donau. Wer am Sonntagnachmittag am Bootssteg beim Donauruderclub in die Gesichter der – zugegeben nur wenigen – Wartenden blickte, dem wurde eines schnell bewusst: Tauschen wollte von denen keiner mit Andreas Fath, der kurz vor 13.30 Uhr mit dem Residenzschloss als eindrucksvollem Hintergrund Richtung Bootssteg kraulte. Nach Ulm, Günzburg und Donauwörth war Neuburg die vierte Station für den Chemieprofessor an der Hochschule Furtwangen im Schwarzwald. 2700 Kilometer weit durch zehn Länder – auch die 170 Kilometer durch die Ukraine stehen noch auf seinem Plan – will der 57-Jährige für eine saubere, plastikfreie Donau schwimmen. Ziel ist das Schwarze Meer, in das der Fluss täglich vier Tonnen Plastik schwemmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen