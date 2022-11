Neuburg

18:00 Uhr

Chlor schadet Hefe: Neuburger Bäcker steht vor Herausforderung

Plus Die Chlorung dauert in Neuburg schon Monate an. Für die Bäcker keine leichte Situation, denn Hefe reagiert empfindlich auf Chlor. Das beeinträchtigt vor allem ein Produkt.

Von Anna Hecker

Es war eine reine Zufallsentdeckung: Plötzlich wird der Panettone nicht mehr so fluffig, auch der Geschmack entspricht nicht mehr den hohen Ansprüchen von Wolfgang Schlegl und seinem Sohn Max von der Neuburger Bäckerei Schlegl. Denn der Panettone schmeckt plötzlich etwas saurer, als man es von dem Produkt gewohnt ist. Die beiden Bäcker begeben sich sofort auf die Fehlersuche. Und auf einmal wird klar: Das Chlor im Leitungswasser der Neuburger Stadtwerke ist schuld.

