Chlorgehalt bereits gesenkt: Chlorung in Neuburg läuft endgültig aus

Die Trinkwasserchlorung in Neuburg läuft sukzessive aus. Die Stadtwerke haben bereits in dieser Woche den Chlorgehalt reduziert.

Seit rund neun Monaten wird das Neuburger Trinkwasser gechlort, nachdem im vergangenen Jahr erneut der Keim "Pseudomonas aeruginosa" in den Leitungen gefunden worden war. Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich schon lange, wann die Chlorung wieder eingestellt werden kann. Nun ist es endgültig so weit – die Maßnahme läuft Stück für Stück aus.

Mit dieser unscheinbaren Apparatur mischen die Stadtwerke im Wasserwerk Sehensand Kleinstmengen an Chlor in das Trinkwasser. Foto: Andreas Zidar (Archivbild)

In den vergangenen Wochen haben die Stadtwerke im Wasserwerk Sehensand die zwei Reinwasserkammern saniert, weshalb die Chlorung noch aufrechterhalten wurde. Nun sind die Umbauarbeiten abgeschlossen, und die Chlorung läuft sukzessive aus. Bereits in dieser Woche setzen die Stadtwerke dem Wasser weniger Chlor zu als zuletzt. Lag die Konzentration vor wenigen Tagen noch bei 0,3 Milligramm pro Liter, hätten die Verantwortlichen nun auf 0,15 Milligramm reduziert, erklärt Ernst Reng, technischer Leiter und zusammen mit Florian Frank neuer Leiter der Neuburger Stadtwerke, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Chlorung des Neuburger Trinkwassers wird beendet

In der kommenden Woche sinkt der Gehalt weiter auf nur noch 0,075 Milligramm pro Liter. Offiziell gilt das Trinkwasser dann nicht mehr als gechlort. Denn eine Desinfektionswirkung sei theoretisch erst ab der Grenze von 0,1 Milligramm gegeben, so Reng. Trotzdem setzen die Stadtwerke in der kommenden Woche noch auf eine minimale Chlorung. Schließlich habe man zuletzt jeden Organismus im Wassernetz abgetötet, nun müsse sich der Biofilm, der sich natürlicherweise im Wassernetz bildet, erst wieder entwickeln, und dies wolle man mit einer vorübergehenden "Randdesinfektion" begleiten.

16 Bilder Blick hinter die Kulissen: So kommt das Neuburger Wasser in die Leitungen Foto: Andreas Zidar

Sind die Proben unauffällig, soll das Neuburger Trinkwasser ab der übernächsten Woche komplett frei von Chlor sein. Um zeitnah auf mögliche Probleme reagieren zu können, werden die Stadtwerke noch sechs Monate lang verstärkt Proben entnehmen. Die Verantwortlichen hoffen, dass ihnen ein erneuter Rückfall, so wie im vergangenen Jahr, erspart bleibe.

Lesen Sie dazu auch