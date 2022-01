Chlorung des Neuburger Trinkwassers dauert an

Die Chlorung des Neuburger Trinkwassers ist weiterhin nötig. Die Stadtwerke wollen weitere Probenergebnisse abwarten, bevor über die Weiterführung der Chlorung entschieden wird.

Ob und wann die Chlorung des Trinkwassernetzes der Stadtwerke Neuburg an der Donau beendet werden kann, ist weiter offen. Dies ist das Ergebnis eines Gesprächs im Gesundheitsamt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Dort trafen sich Mittwochvormittag Ernst Reng, der Bereichsleiter Technik der Stadtwerke, und Amtsleiter Dr. Johannes Donhauser sowie dessen Stellvertreterin Dr. Verena Eubel. Das Ergebnis des Gesprächs: Um eine Entscheidung treffen zu können, ob die Chlorung beendet werden kann, will man das Ergebnis einer weiteren Beprobung, die am Mittwoch durchgeführt wurde, abwarten. Das Ergebnis der Beprobung wird am Samstag erwartet. Die sich daraus ergebenen Erkenntnisse werden dann am Montag nächster Woche im Rahmen einer weiteren Besprechung diskutiert, mit dem Ziel eine Entscheidung zu treffen.

Chlorung des Trinkwassers in Neuburg wird vorerst fortgesetzt

Am 22. Juli 2021 begannen die Stadtwerke Neuburg an der Donau mit der Chlorung ihres Trinkwassernetzes. Der Grund für die vom Gesundheitsamt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen angeordnete Maßnahme: Bei einer situationsbedingten Beprobung des Wassernetzes der Stadtwerke wurde Mitte Juli 2021 der Keim „Pseudomonas aeruginosa“ nachgewiesen. Im Oktober 2021 wurde die Chlorung vorübergehend eingestellt, musste aber nach erneuten Nachweis des Keims auf Anordnung des Gesundheitsamtes im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wieder aufgenommen werden. Seitdem wird das Trinkwassernetz der Stadtwerke Neuburg an der Donau gechlort und regelmäßig beprobt. (nr)

