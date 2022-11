Neuburg

16:00 Uhr

Chlorung in Neuburg: "Wasser kann getrunken werden"

Das Wasser in Neuburg kann trotz Chlorung getrunken werden.

Plus Die Chlorung in Neuburg hat noch kein Ende in Sicht. Erst Anfang des kommenden Jahres soll darüber gesprochen werden, wann die Maßnahme guten Gewissens auslaufen kann.

Von Anna Hecker

Jüngst waren die Neuburger Stadtwerke auf der Bürgerversammlung kritisiert worden, dass sie bezüglich der Chlorung des Trinkwassers zu wenige Informationen bekannt geben. Auch in der Sitzung des Werkausschusses kamen Nachfragen zum Stand der Dinge. Ernst Reng, Bereichsleiter Technik der Stadtwerke, machte deutlich, dass ein schnelles Ende der Chlorung nicht vorgesehen ist. Das liegt hauptsächlich an den Erfahrungen mit der vorangegangenen Chlorung.

Themen folgen