Chlorung ist schuld: Aus Hydranten in Neuburg fließt ständig Wasser

Aus einem Hydrant in Altmannstetten läuft seit Wochen Wasser. Dies ist kein Leck, sondern von den Neuburger Stadtwerken so gewollt. Aus einem guten Grund.

Liter um Liter an Wasser fließen seit Wochen aus einem Hydranten in Altmannstetten. Die Verwunderung einiger Bürgerinnen und Bürger aufgrund dieser Beobachtung hatte Bernhard Pfahler ( Freie Wähler) in die jüngste Sitzung des Neuburger Werkausschusses mitgebracht. Schnell wurde klar: Hierbei handelt es sich nicht etwa um ein unrepariertes Leck. Die Neuburger Stadtwerke haben den Hydranten ganz bewusst im Rahmen der Chlorung aufgedreht. Ebenso wie an anderen Stellen an den Endpunkten des Wassernetzes, wie Ernst Reng, Bereichsleiter Technik der Stadtwerke, in der Sitzung bereits kurz andeutete.

Bereits seit Beginn der Chlorung ist der Hydrant deswegen offen, erklärt Stephan Strehle, Leiter Gas-, Wasser- und Wärmenetz der Neuburger Stadtwerke, dann auf Nachfrage. Mit der Maßnahme will man sicherstellen, dass auch an den Endpunkten des Netzes das Wasser dauerhaft durchläuft und nicht steht. Nur so wirkt die Chlorung so, wie sie soll. Am Rand des Wassernetzes reicht die Wassernutzung in den Haushalten alleine nicht aus, um diesen Durchfluss zu gewährleisten, weil die Nutzung dort deutlich geringer ist, als an zentralen Netzstellen. Vor allem nachts würde das Wasser damit stehen. Und genau hier kommt das Öffnen des Hydranten zum Einsatz.

In Altmannstetten ist ein Hydranten wegen der Chlorung geöffnet

Das Wasser ist somit ständig in Bewegung, wie es für die Chlorung ideal ist. An den Hydranten ist ein Feuerwehrschlauch angeschlossen, der das Wasser in den Kanal oder auf Grünflächen ableitet, erklärt Strehle.

Das gleiche Verfahren wird an weiteren Endpunkten des Wassernetzes angewandt, Strehle gibt aber an, dass es sich dabei um eine einstellige Zahl an Standorten handelt. Dass die Hydranten schnell wieder zugedreht werden, ist aber nicht möglich. Solange die Chlorung durchgeführt wird, muss auch der Durchfluss gewährleistet werden und genauso lange bleiben die Hydranten dann auch offen. "Das wird eventuell noch weit bis ins nächste Jahr nötig sein", prognostiziert der Stadtwerke-Mitarbeiter.

In der Sitzung des Werkausschusses selbst nutzte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling das Anliegen, um bei den Neuburger Stadtwerken erneut eine bessere Kommunikation mit den Bürgern anzuregen. "Wenn solche Maßnahmen nötig sind, muss man das auch erklären, sonst wundern sich die Betroffenen, warum aus einem Hydranten wochenlang einfach Wasser läuft." Generell fühlten sich die Bürger aktuell bezüglich des Themas Chlorung nicht gut informiert.