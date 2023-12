Christkindlmarkt trotz wechselhaftem Wetter gut besucht

Tausende Menschen kommen am Wochenende auf den Karlsplatz und zur Schlossweihnacht in Neuburg, um das Treiben zu genießen. Was Veranstalter und Fieranten sagen.

Wenn es am Karlsplatz und im Schlosshof nach Glühwein und gebrannten Mandeln riecht und Bläser weihnachtliche Melodien durch die Neuburger Altstadt schallen lassen, dann ist es wieder so weit: Christkindlmarkt und Schlossweihnacht ziehen Besucherinnen und Besucher an. Obgleich die Witterungsbedingungen nicht optimal waren – am Freitag Regen, am Samstag Nebel und am Sonntag Tauwetter –, das Wechselspiel hat den Neuburger Christkindlmarkt gar nicht so stark beeindruckt. Offizielle Zahlen gibt es nicht, aber nach ersten Schätzungen haben am Wochenende rund 15.000 Besucher am Karlsplatz und im Schlosshof vorbeigeschaut.

Im Schloss gab es allerlei Weihnachtliches zu kaufen. Foto: Winfried Rein

Das neue "Meidinger-Haus" mit vielen Erinnerungen an die Scherenschnittkünstlerin und die "Lebende Weihnachtswerkstatt" im Rathaus sind bei den Gästen besonders gefragt – allein schon deswegen, weil man sich dort aufwärmen kann. Im Freien bieten 26 Standbetreiber von Stricksocken über Taschenwärmer bis zum Obstlikör allerlei Weihnachtsware auf dem Christkindlmarkt an.

Wie wäre es mit ein paar Drechselarbeiten? Foto: Winfried Rein

Christkindlmarkt Neuburg: Veranstalter trotz Wetter zufrieden

Der Christkindlmarkt in der Oberen Stadt gilt als besinnliche Variante zur Ergänzung des Weihnachtsmarktes am Schrannenplatz. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bezeichnete ihn als Markenzeichen und einen der schönsten Christkindlmärkte weit und breit. Er bedankte sich bei seinem städtischen Team, das den Markt heuer zum dritten Mal organisiert. Der Verkehrsverein "Freunde der Stadt Neuburg" hatte ihn 1991 ins Leben gerufen. Alexander Höger vom Ordnungsamt der Stadt, zuständig für die Organisation des Christkindlmarkts, zeigt sich Sonntagnachmittag einigermaßen zufrieden mit dem ersten Wochenende. Angesichts des schlechten Wetters seien während der Eröffnung am Freitag noch relativ viele Menschen auf dem Karlsplatz gewesen, sagt er. Später sei wegen des Regens allerdings niemand mehr da gewesen. Anders am Samstag, da sei deutlich mehr los gewesen. Insbesondere der Auftritt des Posaunenchors und das Adventssingen seien atmosphärisch sehr schön gewesen, berichtet Höger. Am Samstag seien auch die Ständebetreiber zufrieden gewesen.

Die Kapelle Marienheim spielte auf dem Karlsplatz. Foto: Winfried Rein

"Ich komme gerne nach Neuburg", versichert Walter Eisenhart aus Eichstätt. Der Zinngießer bereichert die Werkstatt im Rathausfletz seit der Premiere vor 16 Jahren. Er gießt "Wallfahrtsschuhe" und andere Besonderheiten und hat natürlich auch beim Neuburger Schloßfest seinen Stand.

Zinngieser Walter Eisenhart ist im Rathausfletz zu finden. Foto: Winfried Rein

Genauso lang macht Hildegard Thum mit, mit alter Handwerkstechnik und Spulen klöppelt sie meisterhaft ihre Spitzen. Franz-Josef Wilken zeigt Kerzenziehen mit Bienenwachs und verkauft Honig aus eigener Produktion. Als Chef des Neuburger Imkervereins hält er es für eine "Ehrensache", im Rathausfletz mitzumachen.

Hildegard Thum klöppelt im Fletz. Foto: Winfried Rein

Der Christkindlmarkt hat auch Benefizcharakter. Draußen verkauft der Rotaryclub Feuerzangenbowle und Wildschweingulasch für soziale Projekte. Die Unicef-Damen bieten Lebkuchen, Plätzchen und Gestricktes für das Kinderhilfswerk an. Das RoteKreuz betreibt den "Wichtelhof" in der Amalienschule und der Lionsclub bietet teils hochwertige Bücher zu günstigen Preisen an.

Der Rotary-Club ist wieder auf dem Christkindlmarkt vertreten. Foto: Winfried Rein

Immer mehr Fieranten bei der Neuburger Schlossweihnacht

Der Verkehrsverein beschränkt sich inzwischen auf die Veranstaltung der Schlossweihnacht. In malerischem Ambiente bieten heuer im Hof sowie in der kleinen und großen Dürnitz laut Verein knapp 50 Fieranten ihre Waren an, unter anderem ein Drechsler und eine Porträtmalerin. Und natürlich sind auch in der Schlossweihnacht diverse Leckereien zu finden. Nächstes Jahr sollen es noch mehr Stände werden, sagt Friedhelm Lahn, Vorsitzender des Verkehrsvereins. Möglicherweise werde dann der Nordflügel des Schlosses wieder aufgemacht werden wie früher. Lahn ist "sehr zufrieden" mit dem ersten Wochenende. Auch für die Fieranten habe das Geschäft gepasst, erzählt er. Und die Besucher hätten den Markt ebenfalls gelobt. Ebenso wie Höger berichtet Lahn, der Freitag sei verhalten gewesen, aber der Samstag dafür gut. Für das zweite Wochenende erwarte er noch mehr Besucher, es sei traditionell das stärkere, weiß der Vereinsvorsitzende.

Porträts gab es in der Dürnitz im Schloss zu kaufen. Foto: Winfried Rein

Kein Wunder, dass sich die Bilanzen von Stadt und Verein ähneln: Wer auf den Karlsplatz geht, spaziert in der Regel auch weiter zum Schloss und umgekehrt – obwohl dazwischen keine Stände stehen, wie es sich der Verkehrsverein nach wie vor wünschen würde. Lediglich die beleuchtete Hofkirche stellt eine Verbindung dar. Die Menschen finden den Weg trotzdem – einfach immer dem Glühwein- und Mandelduft nach.