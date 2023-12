Neuburg

18:10 Uhr

Christkindlmarkt und Schlossweihnacht: Es weihnachtet sehr in Neuburg

Am Freitag verwandelt sich die Obere Altstadt wieder in ein romantisches Weihnachtsdorf.

Am Freitag starten in Neuburg der Christkindlmarkt auf dem Karlsplatz und die Schlossweihnacht des Verkehrsvereins. Was Besucherinnen und Besucher erwartet.

An den kommenden beiden Wochenenden verwandelt sich die Obere Altstadt wieder in ein romantisches Weihnachtsdorf. Auf dem Karlsplatz veranstaltet die Stadt Neuburg den historischen Christkindlmarkt. Der Markt gründet auf einer 30-jährigen Tradition. Jährlich lockt der Markt Tausende Menschen aus nah und fern nach Neuburg. Der Platz gilt als Herzkammer der Altstadt und wurde schon von einem Bundespräsidenten als einer der schönsten Plätze Deutschlands betitelt. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Während des Neuburger Christkindlmarktes zeigt sich der Advent von seiner schönsten Seite. Liebhaber von echtem Kunsthandwerk und allerlei Selbstgemachtem kommen während den beiden Wochenenden voll auf ihre Kosten: An insgesamt 26 Ständen werden unter anderem Christbaumkugeln, weihnachtliche Dekoration, Wollartikel und Schmuck angeboten. Massenware und Wegwerfartikel haben auf dem historischen Markt Hausverbot, wie die Stadt Neuburg mitteilte. Für Gaumenfreuden sorgen kulinarische Angebote wie Bratwürste, Schupfnudeln, Rahmfleck, holländische Poffertjes, Lebkuchen und Plätzchen frisch aus dem Backofen und heiße Maroni. Christkindlmarkt auf dem Neuburger Karlsplatz startet Im Neuburger Rathaus veranstaltet das Kulturamt der Stadt Neuburg eine "Lebende Weihnachtswerkstatt". Im Rathaus-Fletz zeigen heuer Kunsthandwerker aus der Region besondere Handwerkskünste. Die Produkte werden auch zum Verkauf angeboten. Darüber hinaus erwartet Besucherinnen und Besucher auf Musikgruppen und Gesangsdarbietungen. Der historische Christkindlmarkt auf dem Karlsplatz lockt jährlich tausende Besucherinnen und Besucher aus nah und fern an. Foto: Barbara Würmseher (Archivbild) Die kleinen Gäste dürfen sich dieses Jahr wieder auf den Wichtelhof des Bayerischen Roten Kreuzes freuen. Im Freibereich der benachbarten Maria-Ward-Realschule kann unter Anleitung und Betreuung nach Lust und Laune gebastelt und gewerkelt werden. Im Fokus stehen passend zum Advent vorweihnachtliche Basteleien. Untergebracht ist die kreative Kinderwerkstatt in einem geräumigen und weihnachtlich dekorierten Pavillon. Die Aktion ist kostenfrei und findet zu folgenden Zeiten statt: Freitag und Samstag, 8. und 9. Dezember von 16 Uhr bis 19 Uhr

Sonntag, 10. Dezember von 14 Uhr bis 19 Uhr

Freitag und Samstag, 15. und 16. Dezember von 16 Uhr bis 19 Uhr

Sonntag, 17. Dezember von 14 Uhr bis 19 Uhr Der Christkindlmarkt und die Schlossweihnacht finden am zweiten und dritten Adventswochenende statt. Foto: Marcel Rother (Archivbild) Parallel zum Christkindlmarkt auf dem Karlsplatz findet im Neuburger Schloss die Schlossweihnacht statt. Veranstaltet wird der Markt vom Verkehrsverein. 50 Buden verteilten sich heuer über den Schlosshof und im Schloss in der großen Dürnitz und der kleinen Dürnitz. "Wir sind größtenteils wetterunabhängig", sagt Friedhelm Lahn, Vorsitzender des Verkehrsvereins. Zahlreiche Geschenkartikel und Produkte regionaler Kunsthandwerker finden Besucherinnen und Besucher bei der Schlossweihnacht: Perlen, Seifen, Kerzen, Lampen, Tees und Holz-, Keramik- und Tonwaren können erworben werden. Auch das kulinarische Angebot ist vielfältig: Heiße Maroni, Ofenkartoffeln, Baumstriezel, Schinkenschlawuzn, Falafel und vieles mehr wärmen Magen und Herz – ebenso wie Glühwein, Punsch, orientalischer Mokka und Tee. Die Fleißigen Bienen haben zudem wieder kiloweise Plätzchen gebacken und verkaufen die feinen Leckereien im Schlosshof für die Kartei der Not. Neuburger Schlossweihnacht: Vielseitig kulinarisches Angebot Führungen hinter die Kulissen des Neuburger Residenzschlosses bietet zudem die Bayerische Schlösserverwaltung an beiden Samstagen der Schlossweihnacht an. Interessierte werden gebeten, sich zuvor bei der Schlösserverwaltung anzumelden. Die Führungen finden jeweils um 18 Uhr statt. Mitzubringen ist eine Taschenlampe. Stimmungsvoll geht es bei der Schlossweihnacht im Schlosshof zu. Foto: Manfred Rinke (Archivbild) Familien und Kinder dürfen sich besonders auf den dritten Advent freuen. Die kleinen Gäste erwartet bei der "Rätselhaften Schlossweihnacht" zahlreiche Mitmach-Aktionen und Rätselblätter rund um das Neuburger Residenzschloss und Weihnachten. Der Familientag findet am Sonntag, 17. Dezember, von 13 bis 16 Uhr statt. Der Christkindlmarkt und die Neuburger Schlossweihnacht haben am zweiten und dritten Adventswochenende (8. bis 10. und 15. bis 17. Dezember) geöffnet. Am Freitag von 16 Uhr bis 21 Uhr, am Samstag von 15 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 Uhr bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. (AZ, takh)

