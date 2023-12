Christkindlmarkt und Schlossweihnacht: Jetzt weihnachtet es auch in Neuburg

Budenzauber und Lichterglanz: In der Neuburger Altstadt ist die Weihnachtszeit jetzt richtig angekommen.

Jetzt weihnachtet es auch in der Neuburger Altstadt. Zwar schneite es nicht so romantisch wie am ersten Advent, doch mit den weihnachtlichen Liedern des Stadtkapellen-Quartetts, einem herzlichen Gruß des Christkindes Zoe sowie des Oberbürgermeisters Bernhard Gmehling wurde es bei der Eröffnung des Christkindlmarktes der Stadt Neuburg den etlichen Besuchern warm ums Herz. Pünktlich um 16 Uhr war ja auch schon der erste Glühwein über den Tresen gereicht worden, was die Lehrerinnen und Lehrer der Schwalbangerschule für ein Treffen nutzen. Wer es trockener mag, besucht in an diesem und nächstem Wochenende die Weihnachtswerkstatt im Rathausfletz oder besucht die Schlossweihnacht des Verkehrsvereins. Im Schlosshof haben auch die Fleißigen Bienen ihren Stand zugunsten der Kartei der Not.