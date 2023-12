Neuburg

Christkindlmarkt und Schlossweihnacht: Veranstalter ziehen positive Bilanz

Plus Tausende Besucher und Besucherinnen sind an zwei Wochenenden in die Altstadt geströmt. Die Organisatoren sind zufrieden und denken über eine Vergrößerung nach.

Die Schlossweihnacht und der Christkindlmarkt in Neuburg sind zu Ende und die Veranstalter zufrieden: Der Organisator Friedhelm Lahn vom Verkehrsverein zieht eine positive Bilanz für die Schlossweihnacht im Residenzschloss: "Es lief sehr gut, viel besser als letztes Jahr." Offizielle Besucherzahlen gibt es zwar nicht, nach Schätzungen kamen 10.000 bis 15.000 Menschen in die Neuburger Altstadt. Laut Lahn waren bei der Schlossweihnacht heuer mehr Menschen unterwegs als am Karlsplatz beim Christkindlmarkt. Ein Grund dafür war auch das Wetter. Am ersten Wochenende waren die Bedingungen nicht optimal, am Freitag Regen, am Samstag Nebel und am Sonntag Tauwetter. Die überdachten Aussteller im Schloss, in der Großen Dürnitz, waren da im Vorteil.

Insgesamt zeigten sich die Standbetreiber gegenüber Lahn "sehr zufrieden". Den meisten Umsatz machten die Fieranten am Samstag des zweiten Wochenendes. Viele der Aussteller haben sich schon einen Tag nach der Schlossweihnacht wieder bei Friedhelm Lahn fürs nächste Jahr gemeldet. Dazu kommen Aussteller, die heuer noch nicht dabei waren, aber Interesse an einem Stand haben. Sollten sich für das kommende Jahr genügend Standbetreiber melden, will der Verkehrsverein wieder den Nordflügel des Schlosses öffnen. "Das wäre schön, aber da müssen wir noch abwarten", sagt Lahn mit Blick auf die nächste Schlossweihnacht.

