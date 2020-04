vor 51 Min.

neuburg.com – die Plattform für Lieferungen

Stadtmarketing bittet Händler und Wirte, sich dort einzutragen

Die Corona-Krise hat das öffentliche Leben beinahe zum Stillstand gebracht. Viele Einzelhändler und Gastronomen müssen ihre Geschäfte für den Kundenverkehr schließen. Einige haben daher aus der Not eine Tugend gemacht und Liefer- oder Abholangebote ins Leben gerufen oder ihre bestehenden Angebote ausgebaut, um ihre Kunden mit Waren zu versorgen. Das Stadtmarketing will diese Angebote nun besser koordinieren und bietet dazu im Internet nun eine eigene Plattform an.

„Die Lieferangebote haben sich in den letzten Wochen bei dem ein oder anderen Händler auch geändert, hier gilt es jetzt, den Überblick zu behalten und die Kunden zu informieren“, erklärt Michael Regnet, Geschäftsführer des Stadtmarketings. Aus diesem Grund wurden nun Daten gesammelt und auf der Online-Plattform neuburg.com den Kunden zur Verfügung gestellt. „Wir pflegen die uns bekannten Informationen in diese Datenbank ein mit dem Ziel, alle Händler und Gastronomen mit ihren Liefer- oder Abholservices darzustellen. Ich bitte um Verständnis, dass zu Beginn nicht alle zu finden sein werden, und rufe deshalb alle Einzelhändler und Gastronomen dazu auf, sich bei uns zu melden. Die Eintragung ist kostenfrei“, so Regnet weiter.

Diese Maßnahme war schon zu Jahresbeginn geplant und sollte bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Die aktuelle Situation hat den Vorgang allerdings beschleunigt. Die Datenbank soll dauerhaft auf neuburg.com verfügbar bleiben, um Kaufkraft hier in Neuburg zu binden. „Die Plattform neuburg.com wird umgestaltet und erweitert. Wir haben damit die Reichweite und die technischen Möglichkeiten, den Handel in der Stadt merkbar zu unterstützen“, erklärt Hans Laslop, Geschäftsführer von datafactory, die die Plattform betreuen. (nr)